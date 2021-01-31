В Брюсселе задержали 300 учасников акций протеста против карантина

Бельгийская полиция задержала 300 человек, участвовавших в демонстрации в центре Брюсселя против мер по сдерживанию роста случаев заражения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Полиция разогнала демонстрации вокруг центрального железнодорожного вокзала Брюсселя и района Мон-де-Арт.

Gros déploiement policier à la gare Centrale de #Bruxelles pour contrôler la manif interdite contre les mesures corona @lesoir pic.twitter.com/z2ZViYiF8U — Louis Colart (@LouisColart) January 31, 2021

В четверг власти отказали протестующим в разрешении на демонстрацию на фоне опасений, что скопление толпы может влиять на распространение коронавируса.

В воскресенье полиция повторила призыв не собираться.

Правительство Бельгии запретило все второстепенные поездки в страну и из нее до 1 марта, чтобы предотвратить новый всплеск инфекций.

Ограничения на поездки дополняют существующие меры, включающие комендантский час, обязательную удаленную работу и закрытия ресторанов и баров, за исключением еды на вынос.

В некоторых бельгийских городах и муниципалитетах действуют более строгие правила.

Бельгия имеет один из наибольших в мире показателей смертности на душу населения от COVID-19. В стране было зафиксировано почти 700 000 случаев заражения и более 20 000 смертей.