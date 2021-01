Трамп вимагав від влади штату Джорджія "знайти" голоси для скасування перемоги Байдена - WP

Президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Як повідомляє "Європейська правда", аудіозапис телефонної розмови Трампа із чиновниками штату опублікувало видання The Washington Post.

За даними видання, розмова відбулася 2 січня, при ній були присутні також керівник апарату Білого дому Марк Медоуз та юридичні радники президента.

"Тож дивись. Все, що я хочу зробити, це таке. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат…Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосі", - сказав Трамп у телефонній розмові, яка тривала годину.

Байден здобув перемогу в Джорджії, випередивши Трампа на 11 779 голосів. Раффенспергер заявив президенту, що юридичних підстав для перерахунку немає.

Президент також звинуватив чиновників у тому, що вони знали про втручання у вибори, але не повідомляли про це.

"Ви знаєте, що вони зробили, і ви це не розкриваєте. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста", - сказав він.

В аудіозаписі президент попросив чиновників заявити, що деякі бюлетені в окрузі Фултон були знищені у шредері і що машина для оброки голосів була зіпсована або підроблена для викривлення результатів.

Райан Джермані, генеральний радник державного секретаря штату, однозначно відповів на це, що техніка не переміщується і не змінюється.

За кілька годин після виходу статті Трамп прокоментував розмову з держсекретарем Джорджії у своєму Twitter.

"Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не знає!", - написав він.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!