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Трамп вимагав від влади штату Джорджія "знайти" голоси для скасування перемоги Байдена - WP

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Трамп вимагав від влади штату Джорджія "знайти" голоси для скасування перемоги Байдена - WP

Понеділок, 4 січня 2021, 08:16

Президент США Дональд Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Як повідомляє "Європейська правда", аудіозапис телефонної розмови Трампа із чиновниками штату опублікувало видання The Washington Post.

За даними видання, розмова відбулася 2 січня, при ній були присутні також керівник апарату Білого дому Марк Медоуз та юридичні радники президента.

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"Тож дивись. Все, що я хочу зробити, це таке. Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж ми маємо. Тому що ми виграли цей штат…Це неможливо, щоб я програв в Джорджії. Неможливо. Ми виграли штат з перевагою в сотні тисяч голосі", - сказав Трамп у телефонній розмові, яка тривала годину.

Байден здобув перемогу в Джорджії, випередивши Трампа на 11 779 голосів. Раффенспергер заявив президенту, що юридичних підстав для перерахунку немає.

Президент також звинуватив чиновників у тому, що вони знали про втручання у вибори, але не повідомляли про це.

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"Ви знаєте, що вони зробили, і ви це не розкриваєте. Це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. І ви не можете допустити цього. Це великий ризик для вас і для вашого юриста", - сказав він.

В аудіозаписі президент попросив чиновників заявити, що деякі бюлетені в окрузі Фултон були знищені у шредері і що машина для оброки голосів була зіпсована або підроблена для викривлення результатів.

Райан Джермані, генеральний радник державного секретаря штату, однозначно відповів на це, що техніка не переміщується і не змінюється.

За кілька годин після виходу статті Трамп прокоментував розмову з держсекретарем Джорджії у своєму Twitter.

"Учора я говорив із держсекретарем Бредом Раффенспергером про округ Фултон та фальсифікацію виборців у Джорджії. Він не хотів або не міг відповісти на такі запитання як афера щодо "бюлетенів під столом", знищення бюлетенів, "виборців" не з штату, мертвих виборців тощо. Він взагалі нічого не знає!", - написав він.

Слід зазначити, що 5 січні у штаті Джорджія переобиратимуть двох сенаторів. Якщо перемогу отримають кандидати від Демократичної партії, то співвідношення сил в Сенаті зміниться і демократи отримають більшість.

Також можливий варіант, що розклад сил у Сенаті стане 50 на 50 і в такому випадку вирішальним буде голос головуючого в Сенаті - віцепрезидента Камали Гарріс.

Демократи також після виборів зберегли контроль над Конгресом.

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Трамп Байден США
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