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Трамп требовал от властей штата Джорджия "найти" голоса для отмены победы Байдена - WP

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Трамп требовал от властей штата Джорджия "найти" голоса для отмены победы Байдена - WP

Понедельник, 4 января 2021, 08:16

Президент США Дональд Трамп потребовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов для отмены результатов выборов в штате, где победил Джо Байден.

Как сообщает "Европейская правда", аудиозапись телефонного разговора Трампа с чиновниками штата опубликовало издание The Washington Post.

По данным издания, разговор состоялся 2 января, при нмй присутствовали также руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз и юридические советники президента.

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"Поэтому смотри. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли этот штат ... Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосе", - сказал Трамп в разговоре, который длился около часа.

Байден одержал победу в Джорджии, опередив Трампа на 11 779 голосов. Раффенспергер заявил президенту, что юридических оснований для пересчета нет.

Президент также обвинил чиновников в том, что они знали о вмешательстве в выборы, но не сообщали об этом.

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"Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста", - сказал он.

В аудиозаписи президент попросил чиновников заявить, что некоторые бюллетени в округе Фултон были уничтожены в шредере и машина для обработки голосов была испорчена или подделана для искажения результатов.

Райан Джермани, генеральный советник государственного секретаря штата, однозначно ответил на это, что техника не перемещается и не меняется.

Через несколько часов после выхода статьи Трамп прокомментировал разговор с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.

"Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификации выборов в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на такие вопросы как афера с "бюллетенями под столом", уничтожение бюллетеней, "избиратели" не из штата, мертвые избиратели и тому подобное. Он вообще ничего не знает!", - написал он.

Следует отметить, что 5 январе в штате Джорджия будут переизбирать двух сенаторов. Если победу одержат кандидаты от Демократической партии, то соотношение сил в Сенате изменится и демократы получат большинство.

Также возможен вариант, что расклад сил в Сенате станет 50 на 50 и в таком случае решающим будет голос председательствующего в Сенате - вице-президента Камалы Харрис.

Демократы также после выборов сохранили контроль над Конгрессом.

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Трамп Байден США
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