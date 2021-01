Трамп требовал от властей штата Джорджия "найти" голоса для отмены победы Байдена - WP

Президент США Дональд Трамп потребовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера "найти" достаточно голосов для отмены результатов выборов в штате, где победил Джо Байден.

Как сообщает "Европейская правда", аудиозапись телефонного разговора Трампа с чиновниками штата опубликовало издание The Washington Post.

По данным издания, разговор состоялся 2 января, при нмй присутствовали также руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз и юридические советники президента.

"Поэтому смотри. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли этот штат ... Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосе", - сказал Трамп в разговоре, который длился около часа.

Байден одержал победу в Джорджии, опередив Трампа на 11 779 голосов. Раффенспергер заявил президенту, что юридических оснований для пересчета нет.

Президент также обвинил чиновников в том, что они знали о вмешательстве в выборы, но не сообщали об этом.

"Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста", - сказал он.

В аудиозаписи президент попросил чиновников заявить, что некоторые бюллетени в округе Фултон были уничтожены в шредере и машина для обработки голосов была испорчена или подделана для искажения результатов.

Райан Джермани, генеральный советник государственного секретаря штата, однозначно ответил на это, что техника не перемещается и не меняется.

Через несколько часов после выхода статьи Трамп прокомментировал разговор с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.

"Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификации выборов в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на такие вопросы как афера с "бюллетенями под столом", уничтожение бюллетеней, "избиратели" не из штата, мертвые избиратели и тому подобное. Он вообще ничего не знает!", - написал он.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!