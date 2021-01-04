Італія відклала відкриття гірськолижних курортів до 18 січня

Італія відклала відкриття своїх гірськолижних курортів після того, як представники регіонів попросили більше часу для створення умов дотримання коронавірусних правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Постанова, підписана міністром охорони здоров'я Роберто Сперанцею, відкладає відкриття гірськолижних підйомників та об'єктів до 18 січня.

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Влада північних і центральних регіонів Італії попередила уряд, що запланована дата відкриття 7 січня нереальна.

"В даний час через недавню епідеміологічну тенденцію на міжнародному рівні, яка не сприяла прийняттю необхідних рішень, вважається, що не існує умов, що дозволяють відкрити об'єкти 7 січня", - йдеться в їх листі.

Науково-технічний комітет італійського уряду, який консультує щодо правил Covid-19, сигналізує про "середній або високий" ризик скупчення людей в гондолах, а також на лініях підйомників і під час катання.

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Велика частина Європи також закрила свої схили на зазвичай людні різдвяні і новорічні свята.

Андорра, однак, відкрила свої лижні станції в суботу, але тільки для жителів князівства.