Италия отложила открытие горнолыжных курортов до 18 января

Италия отложила открытие своих горнолыжных курортов после того, как региональные власти попросили больше времени для создания условий соблюдения коронавирусных правил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Постановление, подписанное министром здравоохранения Роберто Сперанцой, откладывает открытие горнолыжных подъемников и объектов до 18 января.

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Власти северных и центральных регионов Италии предупредили правительство, что запланированная дата открытия 7 января нереальна.

"В настоящее время из-за недавней эпидемиологической тенденции на международном уровне, которая не способствовала принятию необходимых решений, считается, что не существует условий, позволяющих открыть объекты 7 января", - говорится в их письме.

Научно-технический комитет итальянского правительства, который консультирует по правилам Covid-19, сигнализирует о "среднем или высоком" риске скопления людей в гондолах, а также на линиях подъемников и во время катания.

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Большая часть Европы также закрыла свои склоны на обычно людные рождественские и новогодние праздники.

Андорра, однако, открыла свои лыжные станции в субботу, но только для жителей княжества.