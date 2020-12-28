Сотні британців втекли з карантину на гірськолижному курорті в Швейцарії 

Сотні британських гостей, поміщених на карантин через новий, більш заразний штам коронавірусу, втекли зі швейцарського гірськолижного курорту Верб'є.

Про це у неділю повідомила місцева влада, пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Верб'є - альпійська село, розташоване в муніципалітеті Багнес в кантоні Вале. Воно є популярним місцем для катання на лижах серед британських туристів.

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20 грудня Швейцарія заблокувала всі рейси з Британії і ПАР у зв'язку з новими варіантами коронавірусу, виявленими в цих країнах.

Наступного дня влада Швейцарії розпорядилися, щоб усіх людей, які прибули після 14 грудня з Британії, помістили на карантин заднім числом на 10 днів з дати прибуття.

Як розповів представник муніципалітету Багнес Жан-Марк Сандос, швейцарська влада ідентифікували 420 гостей із Сполученого Королівства, які були поміщені на карантин перед Різдвом.

За його словами, близько 50 осіб втекли відразу ж. Із 370 інших людей менше дюжини залишились на місці. Деякі британські гості згодом з'явилися у сусідній Франції.

"Багато хто пробув на карантині день, перш ніж непомічено вирушили в дорогу під укриттям ночі", - сказав він.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, готельєри почали підозрювати "таємний від'їзд", тому що дзвінки в карантинні приміщення "неодноразово залишалися без відповіді". До їжі, залишеної під номерами, ніхто не торкався.

"Це був найгірший тиждень, який коли-небудь переживала наша громада", - сказав Сандос газеті Sonntags Zeitung, назвавши подію "безпрецедентною ситуацією". Він сказав, що Багнес відчував себе покинутим як федеральним, так і регіональним урядом.