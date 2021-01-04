Франція не відкриє ресторани 20 січня, як обіцяв Макрон - ЗМІ

Французькі ресторани не відкриють свої двері 20 січня, як планувалося раніше, і будуть закриті ще кілька тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію поширив телеканал RTL з посиланням на джерела в уряді.

За даними телеканалу, уряд вже ухвалив рішення, і дата відкриття, обіцяна президентом Еммануелем Макроном ще в кінці листопада, перенесена.

Уряд прийняв рішення, попри труднощі сектора протягом багатьох місяців. "Це буде не 20 січня", - підтвердили кілька джерел в уряді.

Прем'єр-міністр Жан Кастекс чітко зафіксував цю нову відстрочку і готується до її офіційного оголошення під час пресконференції найближчими днями.

Власникам ресторанів залишається невелика втіха: уряд оголосить, що заходи допомоги будуть продовжені до тих пір, поки це необхідно.

Нагадаємо, у Франції поліція понад добу не могла розігнати учасників підпільної рейв-вечірки, 1200 особам виписали штраф за порушення карантинних обмежень.