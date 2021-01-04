Франция не откроет рестораны 20 января, как обещал Макрон - СМИ

Французские рестораны не откроют свои двери 20 января, как планировалось ранее, и будут закрыты еще несколько недель.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию распространил телеканал RTL со ссылкой на источники в правительстве.

По данным телеканала, правительство уже приняло решение, и дата открытия, обещанная президентом Эммануэлем Макроном еще в конце ноября, перенесена.

Правительство приняло решение, несмотря на трудности сектора в течение многих месяцев. "Это будет не 20 января", - подтвердили несколько источников в правительстве.

Премьер-министр Жан Кастекс четко зафиксировал эту новую отсрочку и готовится к ее официальному объявлению во время пресс-конференции в ближайшие дни.

Владельцам ресторанов остается небольшое утешение: правительство объявит, что меры помощи будут продлены до тех пор, пока это необходимо.

Напомним, во Франции полиция более суток не могла разогнать подпольную рейв-вечеринку, 1200 лицам выписали штраф за нарушение карантинных ограничений.