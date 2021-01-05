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Британія вакцинувала від коронавірусу понад 1,3 млн людей

Вівторок, 5 січня 2021, 19:52

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у вівторок, що понад 1,3 мільйона осіб в Сполученому Королівстві були вакциновані проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"На сьогодні ми вакцинували понад 1,1 мільйона осіб в Англії і понад 1,3 мільйона у всій Британії", - сказав Джонсон на пресконференції у вівторок.

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Загалом на сьогодні вакциновано 650 тисяч людей, старших за 80 років.

За словами британського прем'єр-міністра, зараз в Англії понад мільйон людей інфіковані коронавірусом. 

Управління національної статистики заявило, що кожен 50-й в Англії хворіє на COVID-19.

У вівторок в Британії вперше зареєстрували понад 60 тисяч нових випадків коронавірусу в день. Протягом тижня кількість нових випадків щоденно перевищувала 50 тисяч.

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Напередодні в Англії оголосили третій локдаун, щоб спробувати контролювати поширення COVID-19. Людям наказали залишатися вдома так, як вони це робили у березні 2020 року.

Джонсон сказав що, на його думку, до середині лютого з'явиться перспектива пом'якшення деяких заходів.

Британія 8 грудня першою з країн Заходу почала вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/Biontech. 4 січня Британія почала використовувати недорогу і легко транспортабельну вакцину від COVID-19 AstraZeneca і Оксфордського університету.

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