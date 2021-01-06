В Италии расследуют причины смерти 90-летней женщины, умершей вскоре после вакцинации

В Италии выясняют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла от инсульта вскоре после получения вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на региональное агентство здравоохранения Лигурии.

Женщина проживала в доме престарелых в Генуе и получила вакцину 5 января. Вскоре после этого ее госпитализировали с инсультом, утром 6 января она умерла.

Учитывая незначительный интервал времени между вакцинацией и инсультом, причины ее смерти тщательно расследуются.

В региональном агентстве здравоохранения Лигурии отметили, что пока ничто не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом.

Как уже сообщалось, в Норвегии также выясняют причины смерти двух человек, которые незадолго перед тем получили вакцину от коронавируса.

Медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам отметил, что сейчас вакцинированы cсамые слабые и уязвимые лица, имеющие серьезные заболевания, поэтому возможны смерти, близкие к времени вакцинации. В таких случаях будут осуществлять расследование, это случайное совпадение, или смерть связана с получением вакцины.