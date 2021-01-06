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У Чехії - вдруге понад 17 тисяч заражень і знову рекорд

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У Чехії - вдруге понад 17 тисяч заражень і знову рекорд

Середа, 6 січня 2021, 16:11

Добовий приріст заражень у Чехії вдруге з початку епідемії перевищив 17 тисяч. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це свідчать нові дані міністерства охорони здоров’я. 

За останню добу в країні зареєстрували 17 278 нових заражень, що є найвищим показником за увесь час епідемії. Рекордний приріст хворих зареєстрували і в Празі - 2034 випадки. 

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Вперше Чехія подолала межу у 17 тисяч випадків 31 грудня. Тоді спершу повідомили про 16 939 нових заражень, згодом показник уточнили до 17 045.

У лікарнях зараз перебувають близько 7 тисяч хворих на коронавірус. 

Нагадаємо, з 27 грудня країна повернулася до найжорсткішого рівня карантинних обмежень, що передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек. Також буде діяти комендантська година з 9 вечора до 5 ранку. 

Зазначимо, цього ж дня Чехія, разом з усіма країнами ЄС, почала масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech.



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Чехія Коронавірус
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