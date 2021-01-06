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Глава шведського агентства, що на тлі епідемії поїхав відпочивати на Канари, подав у відставку

Середа, 6 січня 2021, 18:05

Керівник шведського Агентства з цивільного захисту та підготовки до надзвичайних ситуацій (MSB) Ден Еліассон подав у відставку після скандалу через його поїздку на Канарські острови у розпал епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sveriges Radio.

Днями стало відомо, що Ден Еліассон на Різдво їздив на Канари. Його сфотографували в аеропорту Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія. 

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Новина про це спричинила хвилю критики на адресу Еліассона.

Раніше у грудні відомство розсилало усім шведам СМС із закликом утриматися від поїздок через погіршення ситуації з пандемією.

Еліассон, коментуючи випадок, сказав, що поїздка була необхідна "за сімейними обставинами", оскільки на Канарах проживає його дочка, та що перед цим він відмовився від багатьох інших поїздок через пандемію. 

6 січня MSB в офіційному пресрелізі повідомило, що Ден Еліассон подав заяву про відставку.

"Важливий не я як конкретна людина. Важливо, як усе суспільство реагує на пандемію, важливо, щоб усі зосередилися на цій важливій задачі. Тому я сьогодні подав прохання про звільнення мене з посади", - зазначив Еліассон. 

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