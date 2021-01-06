Глава шведского агентства, ездивший на Канары в разгар эпидемии, подал в отставку

Руководитель шведского Агентства по гражданской защите и подготовке к чрезвычайным ситуациям (MSB) Дэн Элиассон подал в отставку после скандала из-за его поездки на Канарские острова в разгар эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sveriges Radio.

На днях стало известно, что Дэн Элиассон на Рождество ездил на Канары. Его сфотографировали в аэропорту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.

Новость об этом вызвала волну критики в адрес Элиассона.

Ранее в декабре его ведомство рассылало всем шведам СМС с призывом воздержаться от поездок из-за ухудшения ситуации с пандемией.

Элиассон в свое оправдание сказал, что поездка была необходима "по семейным обстоятельствам", поскольку на Канарах проживает его дочь, и что перед этим он отказался от многих других поездок из-за пандемии.

6 января MSB в официальном пресс-релизе сообщило, что Дэн Элиассон подал заявление об отставке.

"Важен не я как конкретный человек. Важно, как все общество реагирует на пандемию, важно, чтобы все сосредоточились на этой важной задаче. Поэтому я сегодня подал заявление об увольнении меня с должности", - отметил Элиассон.