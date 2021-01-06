Трамп засудив штурм Капітолію та закликав утриматися від насильства

Чинний президент США Дональд Трамп засудив штурм Капітолію його прихильниками та закликав протестувальників утриматися від насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Невдовзі після повідомлень про те, що його прихильники прорвалися до Капітолію, Дональд Трамп відреагував на події у своєму Twitter.

"Будь ласка, підтримайте поліцію Капітолію і правоохоронців. Вони справді на боці нашої держави. Залишайтеся мирними!", - написав Трамп.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

"Я закликаю кожного під Капітолієм залишатися мирним. Не треба насильства! Пам’ятайте, це ми сторона права і порядку. Поважайте закон і наших чудових чоловіків і жінок у синій (уніформі). Дякую!", - додав він через півгодини.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Зазначимо, кілька годин тому, виступаючи на мітингу своїх прихильників у Вашингтоні, Трамп заявив, що ані він, ані його команда "ніколи не здадуться, ніколи не поступляться", та висловив упевненість, що Конгрес скасує результати виборів.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Конгресу США мала відбутися офіційна процедура підрахунку голосів виборників та оголошення переможця виборів.

Під будівлею зібралися кілька сотень прихильників Дональда Трампа та після сутичок з поліцією змогли увірватися до Капітолію.

У зв’язку з подіями процедури призупинені, конгресменів евакуюють.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".