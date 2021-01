Трамп засудив штурм Капітолію та закликав утриматися від насильства

Чинний президент США Дональд Трамп засудив штурм Капітолію його прихильниками та закликав протестувальників утриматися від насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Невдовзі після повідомлень про те, що його прихильники прорвалися до Капітолію, Дональд Трамп відреагував на події у своєму Twitter.

"Будь ласка, підтримайте поліцію Капітолію і правоохоронців. Вони справді на боці нашої держави. Залишайтеся мирними!", - написав Трамп.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

"Я закликаю кожного під Капітолієм залишатися мирним. Не треба насильства! Пам’ятайте, це ми сторона права і порядку. Поважайте закон і наших чудових чоловіків і жінок у синій (уніформі). Дякую!", - додав він через півгодини.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!