Трамп осудил штурм Капитолия и призвал воздержаться от насилия

Действующий президент США Дональд Трамп осудил штурм Капитолия его сторонниками и призвал протестующих воздержаться от насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вскоре после сообщений о том, что его сторонники прорвались в Капитолий, Дональд Трамп отреагировал на события в своем Twitter.

"Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашего государства. Оставайтесь мирными!", - написал Трамп.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

"Я призываю каждого под Капитолием оставаться мирным. Не надо насилия! Помните, мы сторона права и порядка. Уважайте закон и наших замечательных мужчин и женщин в синий (униформе). Спасибо!", - добавил он через полчаса.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Отметим, несколько часов назад, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне, Трамп заявил, что ни он, ни его команда "никогда не сдадутся, никогда не уступят", и выразил уверенность, что Конгресс отменит результаты выборов.

Напомним, сегодня на заседании Конгресса США должна была состояться официальная процедура подсчета голосов выборщиков и объявления победителя выборов.

Под зданием собрались несколько сотен сторонников Дональда Трампа и после столкновений с полицией смогли ворваться в Капитолий.

В связи с событиями процедуры приостановлены, конгрессменов эвакуируют.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.