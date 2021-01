Трамп осудил штурм Капитолия и призвал воздержаться от насилия

Действующий президент США Дональд Трамп осудил штурм Капитолия его сторонниками и призвал протестующих воздержаться от насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вскоре после сообщений о том, что его сторонники прорвались в Капитолий, Дональд Трамп отреагировал на события в своем Twitter.

"Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашего государства. Оставайтесь мирными!", - написал Трамп.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

"Я призываю каждого под Капитолием оставаться мирным. Не надо насилия! Помните, мы сторона права и порядка. Уважайте закон и наших замечательных мужчин и женщин в синий (униформе). Спасибо!", - добавил он через полчаса.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!