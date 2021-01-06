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Трамп осудил штурм Капитолия и призвал воздержаться от насилия

Среда, 6 января 2021, 22:38

Действующий президент США Дональд Трамп осудил штурм Капитолия его сторонниками и призвал протестующих воздержаться от насилия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Вскоре после сообщений о том, что его сторонники прорвались в Капитолий, Дональд Трамп отреагировал на события в своем Twitter.

"Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и правоохранителей. Они действительно на стороне нашего государства. Оставайтесь мирными!", - написал Трамп.

"Я призываю каждого под Капитолием оставаться мирным. Не надо насилия! Помните, мы сторона права и порядка. Уважайте закон и наших замечательных мужчин и женщин в синий (униформе). Спасибо!", - добавил он через полчаса.

Отметим, несколько часов назад, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне, Трамп заявил, что ни он, ни его команда "никогда не сдадутся, никогда не уступят", и выразил уверенность, что Конгресс отменит результаты выборов.

Напомним, сегодня на заседании Конгресса США должна была состояться официальная процедура подсчета голосов выборщиков и объявления победителя выборов.

Под зданием собрались несколько сотен сторонников Дональда Трампа и после столкновений с полицией смогли ворваться в Капитолий.

В связи с событиями процедуры приостановлены, конгрессменов эвакуируют.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.

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США Штурм Капитолия
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