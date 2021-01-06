СМИ сообщают о ранении женщины во время штурма Капитолия

По меньшей мере один человек получил ранение во время штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на показания двух очевидцев событий, пишет Washington Post.

Согласно показаниям очевидцев, инцидент произошел внутри здания Капитолия во время прорыва толпою заграждений полиции. Вскоре после прорыва к Капитолию подъехала машина скорой помощи. Полиция Капитолия пропустила бригаду фельдшеров с катанкой.

"Белая женщина, выстрел в плечо", - поспешно заявил один из офицеров. Через несколько минут фельдшеры появились с раненой. Отмечается, что ее лицо и торс были в крови. В это время простестувальникы скандировали в сторону полиции - "Убийцы!".

Напомним, сторонники Дональда Трампа, которые собрались под зданием Капитолия, ворвались в здание Конгресса, прервавши заседание, на котором происходила официальная процедура подсчета голосов выборщиков и объявления победителя президентских выборов.

Полиция Капитолия объявила, что протестующим удалось ворваться в здание. Процедуры в Конгрессе приостановлены.

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