Бюлетені, що підтверджують перемогу Байдена, врятували під час штурму Капітолію

Зібрані в усіх штатах бюлетені, які засвідчують результати виборів президента США, не постраждали під час нападу демонстрантів на будівлю парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про заявив сенатор Джефф Мерклі, обраний від Демократичної партії.

Сенатор навів у твіті доказ своїх слів – фото контейнерів з бюлетенями.

Джефф Мерклі наголосив, що була реальна загроза втрати цих документів.

"Бюлетені колегії виборників врятовані з поверху (Капітолію -ЄП), де розташований Сенат. Якби професійні співробітники секретаріату Сенату не захопили їх з собою (коли залишали поверх через вторгнення мітингарів - ЄП), нападники би їх спалили", - вважає сенатор.

Як відомо, формальний "підрахунок" голосів колегії виборників, який здійснюється у Конгресі, є обов’язковим етапом виборів президента США. Відомо, що за результатами голосування колегії переміг Джо Байден, який отримав 306 голосів, проти 232 голосів за Трампа. Однак перед початком підрахунку прибічники Трампа штурмували Капітолій, у тому числі увірвалися у залу Сенату.

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