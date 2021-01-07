Бюллетени, подтверждающие победу Байдена, спасли во время штурма Капитолия

Собранные во всех штатах бюллетени, которые подтверждают результаты выборов президента США, не пострадали во время нападения демонстрантов на здание парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил сенатор Джефф Меркли, избранный от Демократической партии.

Сенатор привел в твиттере доказательство своих слов - фото контейнеров с бюллетенями.

Джефф Меркли отметил, что была реальная угроза утраты этих документов.

"Бюллетени коллегии выборщиков спасены с этажа (Капитолия -ЕП), где расположен Сенат. Если бы профессиональные сотрудники секретариата Сената не захватили их с собой (покидая этаж из-за вторжения митингующих - ЕП), нападающие бы их сожгли", - считает сенатор.

Как известно, формальный "подсчет" голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции Европейской правды "Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE"