В Швеции приняли закон, который разрешит правительству вводить более жесткий карантин

Парламент Швеции одобрил новый закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет вводить более строгие меры для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

"Мы знаем, что вирус уже здесь и останется с нами еще надолго. Нам нужны конкретные инструменты, которые будут оставаться действительными со временем", - отметила министр здравоохранения Лена Халленгрен.

Это первый случай с 2005 года, когда парламентарии досрочно вернулись с рождественского перерыва для обсуждения проекта и голосования за него.

Проект позволяет правительству закрывать некоторые предприятия, ограничивать количество посетителей и время работы заведений.

Такие решения могут быть приняты в отношении магазинов и ТРЦ, транспорта, баров и ресторанов, заведений культуры и спорта. Ограничения могут касаться также количества посетителей в парках, на пляжах и так называемых "комнатах для вечеринок" в многоквартирных домах.

В отличие от того, как это было до сих пор, запрета предусматривать юридическую ответственность за нарушение. До сих пор Швеция ограничивалась преимущественно рекомендациями.

В то же время, ограничивать разрешенное количество участников частных встреч дома правительство не сможет. Также у правительства не будет возможности ввести комендантский час или ограничить право граждан выходить из дома, как это было во многих других странах.

В проект внесли несоколько поправок после критики оппозиции о том, что в нем нет ясности о компенсации для бизнеса, который может пострадать в результате ограничений. В нем добавилось положение о том, что правительство должно учесть финансовые последствия для таких предприятий, однако дальнейшую политику нужно будет определить отдельным законопроектом.

На вопрос СМИ о том, скоро ли ждать применения закона на практике, премьер Стефан Лёвен сказал, что он будет использован "в ближайшем будущем".

Закон вступит в силу с 10 января и будет действовать до 30 сентября 2021 года.

Подобный проект существовал и раньше, летом, но так и не был применен, затем срок его действия истек.