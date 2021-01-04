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Кіпр підтвердив 12 випадків нового штаму коронавірусу у прибулих з Британії

Понеділок, 4 січня 2021, 08:53

Міністерство охорони здоров'я Кіпру підтвердило виявлення 12 випадків нового варіанту коронавірусу у людей, недавно приїхали з Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

МОЗ заявив, що з 19 позитивних тестів на COVID-19, зареєстрованих у осіб, які прибули на Кіпр з Британії в період з 6 по 20 грудня, кіпрська влада виявила, що 12 тестів належать до нового варіанту.

Кіпр повідомив про різкий сплеск випадків COVID-19 за останні три тижні, причому кількість випадків на острові іноді перевищує 600 на день.

З моменту першої появи спалаху на Кіпрі на початку березня і до 2 січня було інфіковано 23 445 осіб і 129 осіб померли.

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Кіпр Коронавірус Велика Британія
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