Кипр объявил локдаун с 10 января

Кипр введет с 10 января новый общенациональный карантин для сдерживания роста числа случаев заражения COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Парикмахерские, салоны красоты и крупные универмаги будут закрыты до 31 января.

Людям будет разрешено выходить из дома только два раза в день по особым причинам, таким как покупка продуктов или лекарств и выполнение упражнений, в то время как текущий комендантский час, запрещающий передвижение с 21:00 до 05:00, останется в силе.

В школах вновь будет введено дистанционное обучение, но детские сады останутся открытыми.

За последний месяц наблюдался резкий всплеск инфекций на Кипре, число случаев регулярно превышает 300 в день.

3 января Министерство здравоохранения подтвердило выявление нового штамма вируса у путешественников из Британии.

Кипр, как и большинство государств-членов Европейского Союза, 27 декабря начал вакцинацию своего населения, начиная с пожилых людей.

Власти также запросили дополнительное количество вакцин у Израиля, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис.