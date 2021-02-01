Зеленский о штурме Капитолия: миру будет сложно рассматривать США как символ демократии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его шокировал захват Капитолия сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.
Зеленский считает, что миру после тех событий будет довольно сложно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.
"Мы были очень впечатлены. Я был очень удивлен, что нечто подобное может происходить в США. Я считаю, что это был мощный удар по демократии Соединенных Штатов Америки. Мы привыкли верить, что в США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно без войны, без революций от одного президента к другому", - сказал Зеленский.
"В Украине мы видели две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Это говорит о том, что все не идеально. Я был серьезно обеспокоен, не хотел, чтобы у вас случился какой-то переворот, стрельба и не дай Бог жертвы. После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии в мире", - добавил Зеленский.
Как известно, сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и гибели 5 человек, включая полицейского.
Подробнее о других изменениях, которые произошли после штурма парламента США сторонниками Трампа, читайте в статье - Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США
Среди нападавших было значительное количество сторонников теории заговора QAnon. Об этом - в статье "Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США"