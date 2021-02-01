У Франції починають розгляд проєкту про "ісламістський сепаратизм"

У Франції 1 лютого почнуть розгляд законопроєкту про "ісламістський сепаратизм", покликаного запобігати відокремленню мусульманської громади країни від решти суспільства та розвитку радикалізованого ісламізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Проєкт був анонсований президентом Еммануелем Макроном ще восени 2020 року.

Він передбачає низку заходів: заборону дитячої освіти вдома за рішенням батьків - окрім виняткових випадків, правило "нейтральності" представників публічних сервісів, боротьбу з мовою ненависті в інтернеті, контроль за мусульманськими організаціями і їхнім фінансуванням, боротьбу з такими явищами, як примус до шлюбу та полігамія.

Депутатські обговорення проєкту триватимуть два тижні. До нього вже запропонували тисячі поправок.

Є думки про те, що законопроєкт "стигматизує мусульман". Водночас Марін Ле Пен, лідерка правої партії "Національне об’єднання" (раніше відомої як "Національний фронт"), пропонує піти ще далі і включити до нього і заборону хіджабу у громадських місцях.

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