Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

AstraZeneca збільшить поставки вакцини в ЄС на 9 млн доз після суперечки з Брюсселем

Зеленський про штурм Капітолію: світу буде складно розглядати США як символ демократії

Україна за січень вичерпала річні квоти на експорт соків і меду в ЄС

Дев'ятьом підозрюваним у побитті українського підлітка в Парижі висунули обвинувачення






У Франції починають розгляд проєкту про "ісламістський сепаратизм"

Понеділок, 1 лютого 2021, 09:29

У Франції 1 лютого почнуть розгляд законопроєкту про "ісламістський сепаратизм", покликаного запобігати відокремленню мусульманської громади країни від решти суспільства та розвитку радикалізованого ісламізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Проєкт був анонсований президентом Еммануелем Макроном ще восени 2020 року.

Він передбачає низку заходів: заборону дитячої освіти вдома за рішенням батьків - окрім виняткових випадків, правило "нейтральності" представників публічних сервісів, боротьбу з мовою ненависті в інтернеті, контроль за мусульманськими організаціями і їхнім фінансуванням, боротьбу з такими явищами, як примус до шлюбу та полігамія.

Депутатські обговорення проєкту триватимуть два тижні. До нього вже запропонували тисячі поправок.

Є думки про те, що законопроєкт "стигматизує мусульман". Водночас Марін Ле Пен, лідерка правої партії "Національне об’єднання" (раніше відомої як "Національний фронт"), пропонує піти ще далі і включити до нього і заборону хіджабу у громадських місцях.

Читайте також: Війна за віру: що стоїть за "карикатурним конфліктом" між Туреччиною та ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua