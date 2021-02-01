Во Франции начинают рассмотрение проекта об "исламистском сепаратизме"

Во Франции 1 февраля начнут рассмотрение законопроекта об "исламистском сепаратизме", призванного предотвращать отделение мусульманской общины страны от остального общества и развитие радикализованного исламизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Проект был анонсирован президентом Эммануэлем Макроном еще осенью 2020 года.

Он предусматривает ряд мер: запрет детского образования дома по решению родителей - кроме исключительных случаев, правило "нейтральности" представителей общественных сервисов, борьба с языком ненависти в интернете, контроль за мусульманскими организациями и их финансированием, борьба с такими явлениями, как принуждение к браку и полигамия.

Депутатские обсуждения проекта продлятся две недели. К нему уже предложили тысячи поправок.

Есть мнение, что законопроект "стигматизирует мусульман". В то же время Марин Ле Пен, лидер правой партии "Национальное объединение" (ранее известная как" Национальный фронт ") предлагает пойти еще дальше и включить в него и запрет хиджаба в общественных местах.

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