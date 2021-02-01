Меркель зустрінеться з прем’єрами федеральних земель через проблеми з вакцинацією

Канцлерка Ангела Меркель зустрінеться з прем’єрами 16 федеральних земель, щоб прояснити подальші дії з вакцинаційною кампанією на тлі проблем з поставками вакцини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutsche Welle.

Декілька прем’єрів земель після подій останнього тижня почали просити роз’яснень з приводу того, на яку кількість доз вакцини можливо розраховувати та коли вони надійдуть, щоб скоригувати плани.

Читайте також AstraZeneca збільшить поставки вакцини в ЄС на 9 млн доз після суперечки з Брюсселем

У відеозустрічі візьмуть участь також декілька федеральних міністрів, а також представники Єврокомісії та фармкомпаній.

Раніше міністр фінансів Олаф Шольц зазначив, що якщо Німеччина хоче досягти своєї амбітної мети про вакцинацію всього дорослого населення до кінця літа, це потребуватиме "великого зусилля".

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що компанія AstraZeneca, вакцина якої щойно отримала дозвіл на використання у ЄС, не встигне вчасно поставити обіцяні обсяги вакцин.

На тлі цієї заяви та затримок з поставками вакцини від BioNTech-Pfizer, Євросоюз вирішив запровадити механізм контролю експорту вакцини, виробленої на території країн блоку.

До того, як стало відомо про ці проблеми, Єврокомісія запропонувала країнам-членам поставити за мету до літа 2021 року провакцинувати 70% дорослого населення.