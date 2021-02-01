Меркель встретится с премьерами федеральных земель из-за проблем с вакцинацией

Канцлер Ангела Меркель встретится с премьерами 16 федеральных земель, чтобы прояснить дальнейшие действия с прививочной кампанией на фоне проблем с поставками вакцины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Несколько премьеров земель после событий последней недели стали просить разъяснений по поводу того, на какое количество доз вакцины возможно рассчитывать и когда они поступят, чтобы скорректировать планы.

В видеовстрече примут участие несколько федеральных министров, а также представители Еврокомиссии и фармкомпаний.

Ранее министр финансов Олаф Шольц отметил, что если Германия хочет достичь своей амбициозной цели о вакцинации всего взрослого населения до конца лета, то это потребует "больших усилий".

На прошлой неделе стало известно, что компания AstraZeneca, вакцина которой только что получила разрешение на использование в ЕС, не успеет вовремя поставить обещанные объемы вакцин.

На фоне этого заявления и задержек с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

До того как стало известно об этих проблемах, Еврокомиссия предложила странам-членам поставить цель к лету 2021 вакцинировать 70% взрослого населения.