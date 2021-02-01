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В Англії вакцину від коронавірусу запропонували вже у всіх будинках для літніх людей

Понеділок, 1 лютого 2021, 12:31

В Англії вакцину від коронавірусу запропонували вже всім мешканцям будинків для літніх людей. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили у Національній службі здоров’я.

У Нацслужбі здоров’я Англії повідомили, що доступ до вакцини отримали вже усі понад 10 тисяч будинків для літніх людей. В окремих із них кампанію відклали через локальні спалахи, але скоро щеплення розпочнуться і там. 

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Напередодні Британія встановила новий "вакцинаційний" рекорд: щеплення за день отримали близько 600 000 осіб.

"Сьогоднішнє досягнення - важливий етап у наших спробах захистити найбільш вразливих від цієї смертоносної недуги", - заявив з цього приводу прем’єр Борис Джонсон. 

Втім, поки людям не поспішають обіцяти, коли знову дозволять візити до своїх родичів поважного віку, тимчасово заборонені у зв’язку з епідемією. 

Уряд Північної Ірландії також заявив, що перші дози вакцини отримали вже у всіх будинках для літніх людей. 

У Шотландії повідомляють, що очікують завершити вакцинацію своїх найперших пріоритетних груп, включно з мешканцями для літніх людей, до 5 лютого. 

В Уельсі на цей час провакциновані першою дозою 75% мешканців будинків для літніх людей. 

До 15 лютого Британія планує завершити вакцинацію усіх мешканців та персоналу будинків для літніх людей, групи 70+ та медиків. 

Загалом провакциновані вже майже 9 млн осіб, з них близько 490 тисяч отримали обидві дози вакцини. 

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