В Англії вакцину від коронавірусу запропонували вже у всіх будинках для літніх людей

В Англії вакцину від коронавірусу запропонували вже всім мешканцям будинків для літніх людей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявили у Національній службі здоров’я.

У Нацслужбі здоров’я Англії повідомили, що доступ до вакцини отримали вже усі понад 10 тисяч будинків для літніх людей. В окремих із них кампанію відклали через локальні спалахи, але скоро щеплення розпочнуться і там.

Напередодні Британія встановила новий "вакцинаційний" рекорд: щеплення за день отримали близько 600 000 осіб.

"Сьогоднішнє досягнення - важливий етап у наших спробах захистити найбільш вразливих від цієї смертоносної недуги", - заявив з цього приводу прем’єр Борис Джонсон.

Втім, поки людям не поспішають обіцяти, коли знову дозволять візити до своїх родичів поважного віку, тимчасово заборонені у зв’язку з епідемією.

Уряд Північної Ірландії також заявив, що перші дози вакцини отримали вже у всіх будинках для літніх людей.

У Шотландії повідомляють, що очікують завершити вакцинацію своїх найперших пріоритетних груп, включно з мешканцями для літніх людей, до 5 лютого.

В Уельсі на цей час провакциновані першою дозою 75% мешканців будинків для літніх людей.

До 15 лютого Британія планує завершити вакцинацію усіх мешканців та персоналу будинків для літніх людей, групи 70+ та медиків.

Загалом провакциновані вже майже 9 млн осіб, з них близько 490 тисяч отримали обидві дози вакцини.