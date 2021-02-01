В Англии вакцину от коронавируса предложили уже во всех домах престарелых
В Англии вакцину от коронавируса предложили уже всем жителям домов престарелых.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявили в Национальной службе здоровья.
В Нацслужбе здоровья Англии сообщили, что доступ к вакцине получили уже все более 10 000 домов престарелых. В некоторых из них кампанию отложили из-за локальных вспышек, но скоро прививки начнутся и там.
Накануне Великобритания установила новый вакцинационный рекорд: прививки за день получили около 600 000 человек.
"Сегодняшнее достижение - важный этап в наших попытках защитить наиболее уязвимых от этой смертоносной болезни", - заявил по этому поводу премьер Борис Джонсон.
Впрочем, пока людям не спешат обещать, когда снова позволят визиты к своим родственникам почтенного возраста, временно запрещены в связи с эпидемией.
Правительство Северной Ирландии также заявил, что первые дозы вакцины получили уже во всех домах престарелых.
В Шотландии сообщают, что ожидают завершить вакцинацию своих первых приоритетных групп, включая жителей домов престарелых, до 5 февраля.
В Уэльсе в настоящее время вакцинированы первой дозой 75% жителей домов престарелых.
До 15 февраля Великобритания планирует завершить вакцинацию всех жителей и персонала домов престарелых, группы 70+ и медиков.
В общем вакцинированы уже почти 9 млн человек, из них около 490 000 получили обе дозы вакцины.