В Англии вакцину от коронавируса предложили уже во всех домах престарелых

В Англии вакцину от коронавируса предложили уже всем жителям домов престарелых.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявили в Национальной службе здоровья.

В Нацслужбе здоровья Англии сообщили, что доступ к вакцине получили уже все более 10 000 домов престарелых. В некоторых из них кампанию отложили из-за локальных вспышек, но скоро прививки начнутся и там.

Накануне Великобритания установила новый вакцинационный рекорд: прививки за день получили около 600 000 человек.

"Сегодняшнее достижение - важный этап в наших попытках защитить наиболее уязвимых от этой смертоносной болезни", - заявил по этому поводу премьер Борис Джонсон.

Впрочем, пока людям не спешат обещать, когда снова позволят визиты к своим родственникам почтенного возраста, временно запрещены в связи с эпидемией.

Правительство Северной Ирландии также заявил, что первые дозы вакцины получили уже во всех домах престарелых.

В Шотландии сообщают, что ожидают завершить вакцинацию своих первых приоритетных групп, включая жителей домов престарелых, до 5 февраля.

В Уэльсе в настоящее время вакцинированы первой дозой 75% жителей домов престарелых.

До 15 февраля Великобритания планирует завершить вакцинацию всех жителей и персонала домов престарелых, группы 70+ и медиков.

В общем вакцинированы уже почти 9 млн человек, из них около 490 000 получили обе дозы вакцины.