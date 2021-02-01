Во Франции несколько ресторанов хотят открыться в знак протеста, министр обещает наказание

Во Франции несколько рестораторов договорились открыться, чтобы привлечь внимание правительства к своему положению; в правительстве обещают им наказание за такой формат акции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Рестораторы договорились открыть двери своих заведений для посетителей в обеденное время понедельника, 1 февраля, несмотря на запрет - чтобы так выразить протест и привлечь внимание к своему тяжелому положению после месяцев "локдауна".

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Напомним, во Франции бары и рестораны закрыли еще в начале ноября. С тех пор они работают только на доставку. В правительстве сначала допускали, что заведениям разрешат открыться с 20 января, но в итоге решение отложили на неопределенный срок, не назвав других возможных дат.

Протестующие рестораторы заявляют, что их положение уже близко к катастрофическому, и отмечают, что в ресторане люди рискуют заразиться не больше, чем в переполненном метро или супермаркете.

"Мы это делаем, чтобы нас услышали, чтобы нас видели ... 20 января давало нам хоть какую-то перспективу, а теперь - нет никаких", - заявляет один из "забастовщиков", Филипп Вьейра, владелец ресторана в городе Виллербанн.

Ресторан расположен буквально рядом с участком полиции, поэтому он уже ждет в гости полицейских. Несмотря на угрозу штрафа в размере 135 евро, на время протестного открытия столики в его заведении зарезервировали 40 человек.

Министр экономики Бруно Ле Мэр пригрозил ресторанам наказанием за такие формы протеста - приостановкой финасовой поддержки из фонда солидарности на один месяц, а в случае повторного инцидента - и насовсем.

Он отметил, что понимает тяжелое положение бизнеса, но не может допустить, чтобы такие формы протеста "распространялись и становились обычным делом".

"Это не просто запрет - это общее правило для здоровья всех", - отметил Ле Мер.