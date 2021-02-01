Польша не будет прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca – СМИ

Пожилые люди в Польше не будут вакцинированы от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Как сообщает "Европейская правда", об этом неофициально стало известно RMF 24.

Вакцина AstraZeneca была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам для людей старше 18 лет, несмотря на то, что была протестирована на небольшой группе людей пожилого возраста.

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Пожилые люди в Польше по-прежнему будут вакцинированы препаратами Pfizer и Moderna. Вакцина AstraZeneca будет вводиться, например, учителям или военнослужащим соответствующего возраста.

Медицинский совет при премьер-министре еще обсуждает возрастной порог - это может быть 55 или 60 лет.

"Однако возрастное ограничение почти наверняка будет. Также потому, что AstraZeneca менее эффективна", - пишет издание.

AstraZeneca начнет поставки в Польшу 9 февраля. К концу первого квартала этого года планируется получение 1,5 миллиона вакцин.

Напомним, итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет.

Напомним, Украина получит в течение первого полугодия 2021 года от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.