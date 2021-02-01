У Чехії дозволили що три дні здавати безкоштовний тест на антиген коронавірусу

З 1 лютого жителі Чехії безкоштовно робити тест на антиген коронавірусу кожні три дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Раніше проходити подібне тестування безкоштовно можна було один раз на п'ять днів.

МОЗ Чехії прийняв рішення створити умови для більш частого тестування у зв'язку з появою нових мутацій коронавірусу.

З початку грудня 2020 року на території країни було виявлено "британський" штам, який, на думку фахівців, більш заразний.

Нагадаємо, Чехія у зв’язку з епідеміологічною ситуацією вирішила обмежити в’їзд для іноземців з 30 січня - так звані несуттєві поїздки до країни заборонені, у тому числі для громадян країн ЄС.

На додачу, уряд посилив обмеження всередині Чехії. Людям рекомендували уникати поїздок до родичів та обмежити контакти з друзями, а під час необхідних зустрічей використовувати респіратори FFP2.