В Чехии разрешили каждые три дня сдавать бесплатный тест на антиген коронавируса

С 1 февраля жители Чехии будут бесплатно делать тест на антиген коронавируса каждые три дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Ранее проходить подобное тестирование бесплатно можно было раз в пять дней.

Минздрава Чехии принял решение создать условия для более частого тестирования в связи с появлением новых мутаций коронавируса.

С начала декабря 2020 года на территории страны был обнаружен "британский" штамм, который, по мнению специалистов, более заразен.

Напомним, Чехия в связи с эпидемической ситуацией решила ограничить въезд для иностранцев с 30 января - так называемые несущественные поездки в страну запрещены, в том числе для граждан стран ЕС.

В дополнение правительство усилило ограничения внутри Чехии. Людям рекомендовали избегать поездок к родственникам и ограничить контакты с друзьями, а при необходимых встречах использовать респираторы FFP2.