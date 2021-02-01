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Косово та Ізраїль встановили дипломатичні відносини 

Понеділок, 1 лютого 2021, 16:41

Ізраїль і Косово у понеділок встановили дипломатичні відносини, при цьому Косово, територія зі здебільшого мусульманським населенням, визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, що суперечить позиції решти ісламського світу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

На церемонії, яку провели через Zoom з Єрусалиму та Приштини, міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі і його косовська колега Меліза Харадинай-Стублла підписали спільну декларацію про встановлення відносин.

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Ашкеназі стверджує, що він схвалив "офіційне прохання Косова про відкриття посольства в Єрусалимі". 

Рішення про взаємне визнання Косова і Ізраїлю було досягнуто у вересні минулого року на саміті лідерів Косова і Сербії в Білому домі в присутності тодішнього президента Дональда Трампа.

На зустрічі Белград також погодився перемістити своє посольство в Ізраїлі в Єрусалим, чого досі не зробив. 

Туреччина закликала Косово не відкривати посольство в Єрусалимі, заявивши, що це буде порушенням резолюцій ООН.

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Адміністрація Трампа визнала Єрусалим столицею Ізраїлю в кінці 2017 року і перенесла туди посольство США в травні 2018 року.

Рішення викликало критику з боку палестинців, багатьох країн з мусульманською більшістю і більшості європейських держав.

Більшість західних країн визнали незалежність Косова, але Сербія і її союзники Росія і Китай - ні.  

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