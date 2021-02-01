Косово и Израиль установили дипломатические отношения

Израиль и Косово в понедельник установили дипломатические отношения, при этом Косово, территория с большей частью мусульманским населением, признает Иерусалим столицей Израиля, что противоречит позиции остальных исламского мира.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

На церемонии, которую провели через Zoom Иерусалим и Приштина, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и его косовская коллега Мелиза Харадинай-Стублла подписали совместную декларацию об установлении отношений.

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Ашкенази утверждает, что одобрил "официальную просьбу Косова об открытии посольства в Иерусалиме".

Решение о взаимном признании Косова и Израиля было достигнуто в сентябре прошлого года на саммите лидеров Косова и Сербии в Белом доме в присутствии тогдашнего президента Дональда Трампа.

На встрече Белград также согласился переместить свое посольство в Израиле в Иерусалим, чего до сих пор не сделал.

Турция призвала Косово не открывать посольство в Иерусалиме, заявив, что это будет нарушением резолюций ООН.

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Администрация Трампа признала Иерусалим столицей Израиля в конце 2017 года и перенесла туда посольство США в мае 2018 года.

Решение вызвало критику со стороны палестинцев, многих стран с мусульманским большинством и большинства европейских государств.

Большинство западных стран признали независимость Косова, но Сербия и ее союзники Россия и Китай - нет.

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