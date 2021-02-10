Сенат США визнав конституційним процес імпічменту Трампа

Сенат США у вівторок проголосував за те, щоб продовжити процес імпічменту експрезидента Дональда Трампа за звинуваченням у підбурюванні до нападу на Капітолій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сенат проголосував 56 голосами проти 44 за продовження першого в історії судового процесу над колишнім президентом, відкинувши аргумент його захисників про те, що Трамп був поза межами досяжності Сенату після виходу з Білого дому 20 січня.

Демократи сподіваються заборонити Трампу коли-небудь займати державні посади, але підсумки голосування вівторка свідчать про те, що у них малі шанси. Лише шість сенаторів-республіканців приєдналися до демократів, щоб проголосувати за надання дозволу на проведення судового розгляду, що значно менше, ніж 17, необхідних для винесення обвинувального вироку.

Засудження Трампа потребує більшості у дві третини Сенату.

Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.

Палата представників США 13 січня вдруге оголосила імпічмент Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.

Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент. Під час першого процесу імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями про тиск на президента України Сенат виправдав Трампа.