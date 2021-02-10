Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампа

Сенат США во вторник проголосовал за то, чтобы продолжить процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве к нападению на Капитолий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сенат проголосовал 56 голосами против 44 за продолжение первого в истории судебного процесса над бывшим президентом, отбросив аргумент его защитников о том, что Трамп был вне досягаемости Сената после выхода из Белого дома 20 января.

Демократы надеются запретить Трампу когда-нибудь занимать государственные должности, но итоги голосования вторника свидетельствуют о том, что у них мало шансов. Только шесть сенаторов-республиканцев присоединились к демократам, чтобы проголосовать за предоставление разрешения на проведение судебного разбирательства, что значительно меньше, чем 17, необходимых для вынесения обвинительного приговора.

Осуждение Трампа требует большинства в две трети Сената.

Накануне лидеры Сената договорились о скором график процесса. Учитывая это считается, что голосование в Сенате о том, осудить Трампа или нет, может пройти в понедельник.

Палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.