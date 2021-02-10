Чехія не куплятиме російську вакцину до її схвалення в ЄС - прем'єр

Чехія не використовуватиме російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" до її схвалення Європейським агентством з лікарських засобів.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрей Бабіш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами глави уряду, Чехія не буде наслідувати приклад Угорщини, яка першою з країн ЄС почала використовувати російську вакцину ще до офіційного схвалення.

"Ми обов'язково дочекаємося схвалення", - сказав Бабіш.

Бабіш зробив цю заяву перед візитом до Сербії, де він і його медична група експертів повинні зібрати інформацію про вакцинацію проти COVID-19. Белград також почав вакцинацію "Спутником V".

"Сербія проводить широкомасштабну вакцинацію. В середньому на душу населення вони є одними з кращих у світі, тому нам буде цікавий їх досвід. У них є досвід з вакцинами, що не були схвалені в ЄС", - сказав Бабіш.

Чехія розглядає можливість закупівлі російської вакцини, яка, таким чином, могла б вирішити проблему нестачі вакцин, викликану скороченням і затримкою поставок за контрактом через ЄС.

Раніше високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю 5 лютого висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.