Чехия не будет покупать российскую вакцину до ее одобрения в ЕС - премьер

Чехия не будет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до ее одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По словам главы правительства, Чехия не будет следовать примеру Венгрии, которая первой из стран ЕС начала использовать российскую вакцину еще до официального одобрения.

"Мы обязательно дождемся одобрения", - сказал Бабиш.

Бабиш сделал это заявление перед визитом в Сербию, где он и его медицинская группа должны собрать информацию о вакцинации против COVID-19. Белград начал вакцинацию "Спутником V".

"Сербия проводит широкомасштабную вакцинацию. В среднем на душу населения они являются одними из лучших в мире, поэтому нам будет интересен их опыт. У них есть опыт с вакцинами, которые не были одобрены в ЕС", - сказал Бабиш.

Чехия рассматривает возможность закупки российской вакцины, которая, таким образом, могла бы решить проблему нехватки вакцин, вызванную сокращением и задержкой поставок по контракту через ЕС.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу 5 февраля выразил надежду, что российская вакцина получит одобрение европейского регулятора.