Друг України у Єврокомісії нагадав про важливість антикорупційної та судової реформ

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс нагадав Україні, що антикорупційна та судова реформа мають залишатися пріоритетами і від них залежить наступний транш макрофінансової допомоги.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем після зустрічі у Брюсселі.

"ЄС вважає боротьбу з корупцією і судову реформу важливими політичними пріоритетами для України", - сказав Валдіс Домбровскіс, додавши, що ЄС з часів Революції гідності інвестував значні кошти у створення українських антикорупційних інституцій.

Читайте також Україна та ЄС починають перегляд торговельної частини Угоди про асоціацію

"На зустрічі з прем’єр-міністром я наголосив, що антикорупційні зусилля - важливі для наступного траншу макрофінансової підтримки від ЄС. ЄС готовий підтримувати Україну на цьому непростому шляху до успіху. Ми закликаємо усі прореформістські сили об’єднатися та підтвердити, що прогрес реформ в Україні буде незворотним", - зазначив він.

Денис Шмигаль у своєму виступі запевнив, що Україна залишається відданою курсу проєвропейських реформ, а системна боротьба з корупцією залишатиметься одним із основних завдань уряду.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро.

Читайте також ЄС попередив, що фіндопомога Україні залежить від реформи медичних закупівель

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати без додаткових умов і Україна отримала їх вже у грудні 2020 року. Для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.

Серед іншого, Україна зобов’язалася здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль