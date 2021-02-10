Друг Украины в Еврокомиссии напомнил о важности антикоррупционной и судебной реформ

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис напомнил Украине, что антикоррупционная и судебная реформы должны оставаться приоритетами и от них зависит следующий транш макрофинансовой помощи.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после встречи в Брюсселе.

"ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу важными политическими приоритетами для Украины", - сказал Валдис Домбровскис, добавив, что ЕС со времен Революции достоинства инвестировал значительные средства в создание украинских антикоррупционных институтов.

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"На встрече с премьер-министром я подчеркнул, что антикоррупционные усилия важны для следующего транша макрофинансовой поддержки от ЕС. ЕС готов поддерживать Украину на этом непростом пути к успеху. Мы призываем все прореформистские силы объединиться и подтвердить, что прогресс реформ в Украине будет необратимым", - отметил он.

Денис Шмыгаль в своем выступлении заверил, что Украина остается преданной курсу проевропейских реформ, а системная борьба с коррупцией будет оставаться одной из основных задач правительства.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий и Украины получила их уже в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

Среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы ценой 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль