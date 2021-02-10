Джонсон припускає, що британцям доведеться повторно вакцинуватися восени

Прем’єр Британії Борис Джонсон припустив, що восени британцям ймовірно доведеться повторно вакцинуватися від коронавірусу у зв’язку з поширенням нових штамів.

"На мою думку, нам потрібно звикнутися з думкою про те, що треба буде вакцинуватися і потім повторно вакцинуватися восени - тому що ми будемо мати справу з новими варіантами вірусу", - сказав він під час виступу у парламенті.

Міністр з питань вакцинації Надхім Захаві у коментарі ВВС теж припустив, що восени буде необхідна підсилююча доза вакцини, та що від вірусу можливо доведеться вакцинуватися кожної осені.

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У Британії виявили вже близько 170 випадків південноафриканського штаму вірусу, частина з яких не пов’язані з подорожами.

Днями дослідження попередньо засвідчило, що вакцина AstraZeneca лише у 10% випадків захищає від розвитку легких симптомів у заражених цим різновидом вірусу (E484K), хоча може запобігти тяжкому перебігу хвороби і смерті.

Професор Університету Оксфорда Сара Гільберт після цього заявила, що її команда почала розробку нового варіанту вакцини, який зможе впоратися з цією мутацією. Вакцина ймовірно буде готовою до осені.

Водночас, є перші дані про те, що вакцина Pfizer/BioNTech дієва проти південноафриканського штаму. Компанія Moderna нещодавно заявила, що її вакцина працює проти британського та південноафриканського штамів, але проти останнього - з меншою ефективністю.

Про ефективність свого препарату проти африканського варіанту повідомляла також Johnson&Johnson, яка нещодавно подала вакцину на затвердження у США.

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