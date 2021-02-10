Джонсон допускает, что британцам придется повторно вакцинироваться осенью

Премьер Британии Борис Джонсон предположил, что осенью британцам вероятно придется повторно вакцинироваться от коронавируса в связи с распространением новых штаммов.

"По моему мнению, нам нужно свыкнуться с мыслью о том, что надо будет вакцинироваться и затем повторно вакцинироваться осенью - потому что мы будем иметь дело с новыми вариантами вируса", - сказал он во время выступления в парламенте.

Министр по вопросам вакцинации Надхим Захави в комментарии ВВС тоже предположил, что осенью будет необходима усиливающая доза вакцины и что от вируса, возможно, придется вакцинироваться каждую осень.

Читайте также В Манчестере анонсировали массовое тестирование из-за обнаруженной мутации британского штамма

В Британии обнаружили уже около 170 случаев южноафриканского штамма вируса, часть из которых не связаны с путешествиями.

На днях исследование предварительно показало, что вакцина AstraZeneca только в 10% случаев защищает от развития легких симптомов у зараженных этим видом вируса (E484K), хотя может предотвратить тяжелое течение болезни и смерть.

Профессор Университета Оксфорда Сара Гилберт после этого заявила, что ее команда начала разработку нового варианта вакцины, который сможет справиться с этой мутацией. Вакцина вероятно будет готова к осени.

В то же время, есть первые данные о том, что вакцина Pfizer/BioNTech действенна против южноафриканского штамма. Компания Moderna недавно заявила, что ее вакцина работает против британского и южноафриканского штаммов, но против последнего - с меньшей эффективностью.

Об эффективности своего препарата против африканского варианта сообщала также Johnson&Johnson, которая недавно подала вакцину на утверждение в США.