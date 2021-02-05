Компанія Johnson & Johnson подала свою вакцину на затвердження у США 

Фармацевтична компанія Johnson & Johnson подала свою вакцину на затвердження для екстреного використання американському регулятору FDA.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Минулого тижня компанія заявила, що клінічні випробування показали ефективність вакцини у 66% випадків для запобігання розвитку середніх та важких симптомів COVID-19, та 85% випадків - для запобігання тяжкому перебігу захворювання. Серед волонтерів, які отримали дозу справжньої вакцини, не було випадків госпіталізації або смерті внаслідок зараження коронавірусом - включно з волонтерами з Південної Африки.

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Якщо вакцину визнають безпечною, це буде третя вакцина, що отримала дозвіл на використання у США.

У компанії заявили, що готові надати перші дози одразу ж після надання дозволу, але не уточнили, скільки саме.

З вакциною Johnson & Johnson очікують менше логістичних проблем - вона не потребує екстремально низьких температур для зберігання, а для захисту достатньо однієї дози.

Нагадаємо, на цей час у Штатах використовують вакцини Pfizer-BioNTech та Moderna. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 8% жителів Сполучених Штатів.