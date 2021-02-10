Майже кожна третя дитина у Німеччині страждає від психічних проблем на тлі локдаунів

Майже кожна третя дитина в Німеччині страждає від проблем з психічним здоров'ям менш ніж через рік після початку коронавірусної кризи.

Про це свідчить дослідження, проведене Університетським медичним центром Гамбург-Еппендорф, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

З середини грудня до середини січня понад 1000 дітей та підлітків заповнили онлайн-анкету для участі в дослідженні, а також понад 1600 батьків. Дослідження було зосереджено на дітях від 7 до 17 років.

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Дослідники виявили, що у дітей посилюється страх і занепокоєння, також все частіше спостерігаються симптоми депресії і психосоматичні скарги.

Якість життя дітей в Німеччині, яка продовжує перебувати в умовах багатомісячного карантину, через який школи були змушені закритися, знизилася, заявила Ульріке Равенс-Зіберер, яка керувала дослідженням.

Було виявлено, що діти з соціально неблагополучних сімей або з сімей мігрантів відчувають особливу психологічну напругу.

"Наші результати ще раз показують, що той, хто був в хорошій формі до пандемії, вивчав структури і відчував себе в безпеці, відчував підтримку родини, добре перенесуть пандемію", - сказала Райвенс-Зіберер.

Вона закликала до "надійніших концепцій підтримки дітей з неблагополучних сімей та зміцнення їх психічного благополуччя".

З цією метою вона закликала школи підтримувати тісний зв'язок з учнями, коли вони навчаються дистанційно.