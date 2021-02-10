Почти каждый третий ребенок в Германии страдает от психических проблем на фоне локдаунов

Почти каждый третий ребенок в Германии страдает от проблем с психическим здоровьем менее чем через год после начала коронавирусного кризиса.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Университетским медицинским центром Гамбург-Эппендорф, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

С середины декабря до середины января более чем 1000 детей и подростков заполнили онлайн-анкету для участия в исследовании, а также более 1600 родителей. Исследование было сосредоточено на детях от 7 до 17 лет.

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Исследователи обнаружили, что у детей усиливается страх и беспокойство, также все чаще наблюдаются симптомы депрессии и психосоматические жалобы.

Качество жизни детей в Германии, которая продолжает находиться в условиях многомесячного карантина, из-за которого школы были вынуждены закрыться, снизилось, заявила Ульрике Равенс-Зиберер, которая руководила исследованием.

Было обнаружено, что дети из социально неблагополучных семей или из семей мигрантов испытывают особое психологическое напряжение.

"Наши результаты еще раз показывают, что тот, кто был в хорошей форме до пандемии, изучал структуры и чувствовал себя в безопасности, чувствовал поддержку семьи, хорошо перенесут пандемию", - сказала Рэйвенс-Зиберер.

Она призвала к "более надежным концепциям поддержки детей из неблагополучных семей и укрепления их психического благополучия".

С этой целью она призвала школы поддерживать тесную связь с учениками, когда они учатся дистанционно.