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Латвія закрилась на в’їзд без поважних причин до 25 лютого

Четвер, 11 лютого 2021, 08:58

З 11 по 25 лютого заборонений в'їзд до Латвії з несуттєвих причин з усіх країн ЄС, ЄЕЗ, Швейцарії та Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки до розпорядження про запровадження надзвичайного стану, які набули чинності у четвер, передбачають, що в'їзд до Латвії буде дозволено тільки за невідкладних і важливих причин, якими вважаються робота, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону.

Поправки передбачають також, що тимчасово не будуть здійснюватися міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти і на автобусах з Британії, Ірландії, Португалії та в ці країни, оскільки там висока поширеність нових штамів COVID-19.

З дозволу міністра сполучення можливо здійснювати пасажирські перевезення, але не більше п'яти пасажирів, приватним повітряним транспортом і бізнес-рейсами, нерегулярні пасажирські перевезення транзитом, спеціально організовані перевезення працівників для доставки до місця роботи, спеціально організовані перевезення спортсменів для участі в змаганнях за кордоном і в міжнародних змаганнях в Латвії.

Люди з COVID-19 також можуть повернутися в Латвію по суші, але тільки на приватному транспорті.

Крім того, існує ймовірність продовження цих обмежень більше ніж на два тижні, але це буде залежати від епідеміологічної ситуації.

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