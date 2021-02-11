Латвия закрылась на въезд без уважительных причин до 25 февраля

С 11 по 25 февраля запрещен въезд в Латвию с несущественных причин из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Поправки в распоряжение о введении чрезвычайного положения, которые вступили в силу в четверг, предполагают, что въезд в Латвию будет разрешено только при неотложных и важных причин, по которым считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Поправки предусматривают также, что временно будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Британии, Ирландии, Португалии и в эти страны, поскольку там высокая распространенность новых штаммов COVID-19.

С разрешения министра сообщения может осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.

Люди с COVID-19 также могут вернуться в Латвию по суше, но только на частном транспорте.

Кроме того, существует вероятность продолжения этих ограничений более чем на две недели, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.