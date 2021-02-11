ЄС звинуватив Британію у невиконанні угоди про Brexit перед новими переговорами

Європейський союз звинувачує Велику Британію в невиконанні угод про Brexit в листі, опублікованому через декілька годин до переговорів щодо спірного протоколу по Північній Ірландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У листі міністру кабінету міністрів Британії Майклу Гоуву віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович піддав критиці той факт, що угоди про контроль за переміщенням товарів і людей між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства нібито не дотримуються.

Він також розкритикував дезінформацію трейдерів і відсутність доступу до митних даних для представників ЄС.

Шефчович написав, що, на його думку, це тільки початок проблем, для яких можна знайти швидкі рішення. Він повинен зустрітися з Гоувом у четвер.

Британська сторона хоче домогтися пом'якшення положень Протоколу по Північній Ірландії, щоб пом'якшити негативні наслідки для економіки.

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Протокол Північної Ірландії забезпечує рух товарів між державою ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Мета - уникнути утворення жорсткого кордону, який може привести до загострення старих конфліктів.

Минулого місяця ЄС спричинив міжнародний гнів, запропонувавши включити в протокол надзвичайне застереження, щоб зробити можливим контроль на ірландському кордоні при впровадженні свого нового реєстру експорту вакцин. Після негативної реакції з боку Дубліна, Белфаста і Лондона ЄС швидко відступив.

Гоув запропонував продовжити перехідний період для супермаркетів в Північній Ірландії до січня 2023 року, аби запобігти збоям і напруженість, а також дати усім учасникам сторонам більше часу для реалізації.

Уряд Північної Ірландії вважає за краще повністю скасувати протокол.