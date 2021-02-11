Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Европарламент призвал Украину активизировать борьбу с коррупцией и влиянием олигархов

10 стран ЕС выразили разочарование визитом Борреля в Москву – СМИ

Украина получила от США 10 скоростных катеров и надувные лодки

Украина и ЕС начинают пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации






ЕС обвинил Британию в невыполнении соглашения о Brexit перед новыми переговорами

Четверг, 11 февраля 2021, 09:19

Европейский союз обвиняет Великобританию в невыполнение соглашений о Brexit в письме, опубликованном через несколько часов до переговоров о спорном протоколе по Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В письме министру кабинета министров Великобритании Майклу Гоуву вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подверг критике тот факт, что соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства якобы не соблюдаются.

Он также раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенным данным для представителей ЕС.

Шефчович написал, что, по его мнению, это только начинающиеся проблемы, для которых можно найти быстрые решения. Он должен встретиться с Гоувом в четверг.

Британская сторона хочет добиться смягчения положений Протокола по Северной Ирландии, чтобы смягчить негативные последствия для экономики.

Протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель - избежать образования жесткой границы, которая может привести к обострению старых конфликтов.

В прошлом месяце ЕС вызвал международный гнев, предложив включить в протокол чрезвычайную оговорку, чтобы сделать возможным контроль на ирландской границе при внедрении своего нового регистра экспорта вакцин. После негативной реакции со стороны Дублина, Белфаста и Лондона ЕС быстро отступил.

Гоув предложил продлить переходный период для супермаркетов в Северной Ирландии до января 2023 года, чтобы предотвратить сбои и напряженность, а также дать всем участвующим сторонам больше времени для реализации.

Правительство Северной Ирландии предпочло бы полностью отменить протокол.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit Великобритания
powered by lun.ua