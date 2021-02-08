Експорт з Британії до ЄС обвалився на 68% у перший місяць після Brexit

Обсяг експорту товарів з Великої Британії до Європейського союзу стрімко скоротився у січні внаслідок виходу країни з митного союзу та спільного європейського ринку.

Такі дані оприлюднила британська Асоціація автоперевізників (RHA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними RHA, експорт впав на 68% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В асоціації вважають, що бюрократична тяганина та запровадження процедури контролю товарів стали більш вагомим фактором падіння, ніж пандемія коронавірусу.

З початку року підприємствам та перевізникам довелося адаптуватися до нових торгових домовленостей, включаючи нові системи контролю для компаній та митників у Північній Ірландії.

Уряд не підтвердив ці дані і зазначив, що після виходу країни з ЄС проблеми на кордоні були мінімальними.

Як відомо, Британії та ЄС почали обговорення проблемних питань, пов’язаних з кордоном між Ірландією та Північною Ірландією після Brexit.

Питання ірландського кордону загострилося минулого тижня. Спершу напруги додала заява ЄС, яку потім назвали помилковою, про намір контролювати експорт вакцин у тому числі на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією.

Наступними днями у Північній Ірландії призупинили прикордонні перевірки товарів і тимчасово відвели персонал із двох портів у зв’язку з погрозами.

Нагадаємо, за угодою про Brexit і її окремим протоколом щодо Ірландії та Північної Ірландії, кордон між двома частинами острова залишився прозорим і після фінального виходу Британії з ЄС. Щоб уникнути прикордонних перевірок на ньому, митний кордон змістили у порти Північної Ірландії. Відтак товари, що їдуть з Британії до Північної Ірландії і навпаки, також повинні проходити контроль.

Цим компромісом невдоволені пробританські юніоністи, заявляючи, що тепер фактично з’явився морський кордон між Північною Ірландією та Британією. Водночас його вважають життєво необхідним проірландські мешканці регіону, не бажаючи жорсткого кордону з Республікою Ірландія.